Hapur News: घर में घुसकर फावड़े व लाठी-डंडों से दो भाइयों पर हमला, कार में भी तोड़फोड़ का आरोप

विज्ञापन

मोहम्मद दानिश ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए बताया कि वह एक व्यापारी हैं। उनके घर के बराबर में इकराम चाय की दुकान करता है। दुकान पर देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इससे उनके परिवार की महिलाओं का आना जाना दूभर हो चुका है। अधिकतर चाय पीने वाले लोग उनके घर के बाहर कुर्सियां डाल कर बैठे रहते हैं। सात अक्तूबर की रात करीब सवा सात बजे वह अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ता न देने का विरोध करने पर इकराम, इमरान व गुलजार ने उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद आरोपी ने अपने साथी सुहैल व अर्श के साथ उनके घर में घुस आए।आरोप है कि आरोपियों ने फावड़े व लाठी-डंडों से उनपर हमला कर दिया। बचाव करने आए उनके भाई पर भी आरोपियों ने हमला किया। हमले में वह व उनके भाई घायल हो गए। इसके बाद आरोपियों ने कार में तोड़फाेड़ की और लैपटॉप भी गायब कर दिया। इससे उनका करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि युवक की तहरीर पर पांच नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।