Hapur News: मेला स्थल पर युवक से मारपीट कर बाइक और मोबाइल लूटने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:43 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाइक और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेरठ सेक्टर की तरफ शौच के लिए गए युवक और उसके साथी के साथ बदमाशों ने मारपीट की और बाइक व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार में रोष व्याप्त है।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव अहरोड़ा निवासी सोनू ने बताया कि उनका परिवार काफी समय से गंगा मेला स्थल पर डेरा डाले हुए है। उनका भतीजा लवि शुक्रवार को बाइक से परिवार से मिलने मेले में आया था। वह शौच के लिए बाइक लेकर मेरठ सेक्टर की तरफ चला गया। इस दौरान उसके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
पीड़ितों ने वापस लौटकर घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। परिजनों ने मामले में कार्रवाई के लिए शुक्रवार को कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं, मेले में ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और विभिन्न थानों की फोर्स की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर परिवार ने नाराजगी जताई है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है।
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मुजफ्फरनगर जनपद के गांव अहरोड़ा निवासी सोनू ने बताया कि उनका परिवार काफी समय से गंगा मेला स्थल पर डेरा डाले हुए है। उनका भतीजा लवि शुक्रवार को बाइक से परिवार से मिलने मेले में आया था। वह शौच के लिए बाइक लेकर मेरठ सेक्टर की तरफ चला गया। इस दौरान उसके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
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पीड़ितों ने वापस लौटकर घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। परिजनों ने मामले में कार्रवाई के लिए शुक्रवार को कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं, मेले में ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और विभिन्न थानों की फोर्स की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर परिवार ने नाराजगी जताई है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है।
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