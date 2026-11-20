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मुजफ्फरनगर जनपद के गांव अहरोड़ा निवासी सोनू ने बताया कि उनका परिवार काफी समय से गंगा मेला स्थल पर डेरा डाले हुए है। उनका भतीजा लवि शुक्रवार को बाइक से परिवार से मिलने मेले में आया था। वह शौच के लिए बाइक लेकर मेरठ सेक्टर की तरफ चला गया। इस दौरान उसके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।पीड़ितों ने वापस लौटकर घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। परिजनों ने मामले में कार्रवाई के लिए शुक्रवार को कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं, मेले में ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और विभिन्न थानों की फोर्स की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर परिवार ने नाराजगी जताई है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है।