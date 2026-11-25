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खादर मेला स्थल पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, अपर मुख्य अधिकारी शिशुपाल शर्मा और जेई आदेश कुमार ने हवन-पूजन में भाग लिया। पंडित विनोद शास्त्री और गोविंद शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मेले के सफल आयोजन के लिए मां गंगा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और भविष्य में भी आयोजन निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। वहीं, ब्रजघाट में शहरी गंगा मेले के सकुशल संपन्न होने पर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने गंगा पूजन किया। उन्होंने गंगा में दूध की धार अर्पित कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया।