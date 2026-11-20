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हरोड़ा मोड़ निवासी शैलेंद्र कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि वह मूल रूप से मेरठ की ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद मिली धनराशि से वह जमीन खरीदना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने अपने परिचित जनपद गाजियाबाद तौड़ी निवासी मतलूब से बात की। मतलूब ने उन्हें गांव तौड़ी में जमीन दिखाई।सौदा सात लाख रुपये प्रति बीघा तय हुआ। आरोपी ने तौड़ी निवासी समीना, उसके बेटे अनस व सरताज को जमीन का मालिक बताया। उन्होंने आरोपियों को पांच लाख रुपये बयाने के तौर पर दे दिए। उसका नोटरी शपथपत्र बनवाया गया। 11 माह के भीतर बैनामा कराना तय हो गया। निर्धारित समय पर उन्होंने आरोपी पक्ष से बैनामा कराने को कहा लेकिन आरोपी टालमटोल करने लगे।बैनामा कराने, धनराशि लौटाने का दबाव बनाने पर आरोपी पांच अक्तूबर को उनके घर आए। आरोप है कि आरोपियों ने शपथपत्र उनसे छीनकर फाड़ दिया। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। विरोध करने पर आरोपियों ने पिटाई कर उन्हें घायल भी कर दिया। इस संबंध में उन्होंने थाने में तहरीर दी।उच्चाधिकारियों के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस कारण उन्हें न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। सीओ राहुल यादव का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मतलूब, समीना, अनस, सरताज और उनके अज्ञात साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।