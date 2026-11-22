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पुलिस के अनुसार शराब से भरा एक ट्रक गाजियाबाद के मोहननगर से देवरिया जा रहा था। जैसे ही वह बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर शिवा ढाबे के पास पहुंचा अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर ओर पलट गया और उसके भरी शराब की पेटी डिवाइडर और सड़क पर बिखर गई।हादसे में चालक भी घायल हो गया। मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक चतुर्वेदी, थाना प्रभारी प्रवीन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच की। ट्रक चालक मुरादनगर जनपद गाजियाबाद निवासी चालक युधवीर ट्रक में फंस गया। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एनएच 9 की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था सुचारू करा दी।