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पिछले वर्ष रेलवे विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की टीम ने संयुक्त रूप से मौके का सर्वे कर ओवरब्रिज की ड्राइंग तैयार की थी। इसके बाद निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। अब शासन से स्वीकृति और बजट जारी होने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्माण के दौरान ऊर्जा निगम की विद्युत लाइनों को भी शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सीआरआईएफ (केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि) योजना के अंतर्गत जिले में गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलवे लाइन के किलोमीटर 90/17-19 और 18-20 के मध्य रेलवे फाटक संख्या-62 सी पर तीन लेन का सेतु का निर्माण होगा। इस मार्ग से हर दिन आठ हजार से अधिक वाहन वर्तमान में गुजर रहे हैं।मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सेतु निगम इसका निर्माण कराएगा। अभी शासन स्तर से कार्य की स्वीकृति की जानकारी मिली है। टेंडर निकलने और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जनवरी के आसपास काम शुरू करने का प्रयास होगा।100 से अधिक ट्रेनों के संचालन से लगता है जाममुरादाबाद-गाजियाबाद रेलवे लाइन पर प्रतिदिन 100 से अधिक सुपरफास्ट, एक्सप्रेस, पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का संचालन होता है। ट्रेनों के आवागमन के दौरान रेलवे फाटक बार-बार बंद करना पड़ता है। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार एक के बाद एक ट्रेन गुजरने के कारण लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। आरओबी बनने के बाद वाहन चालकों को फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे यातायात सुगम होने के साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।इन गांवों को मिलेगा लाभकुचेसर रोड चौपला पर आरओबी बनने से गांव सकरपुर, मुबारिकपुर, पीरनगर, छतनौरा, महमूदपुर, मतनौरा, औरंगाबाद और श्यामपुर जट्ट सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इसके अलावा बुलंदशहर के स्याना, मेरठ के किठौर और सिंभावली क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी फायदा होगा। हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान रेलवे फाटक के आसपास यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में वाहन चालकों को कुछ समय के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना होगा। संबंधित विभागों को निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी।