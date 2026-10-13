Hapur News: केमिकल की आशंका पर सीज 100 किलो सॉस कराई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सहायक आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने कुचेसर चौपला स्थित पाल मिल्क प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां से पनीर का नमूना लिया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर लगभग 15 किलोग्राम पनीर गंदगी में भंडारित मिला। टीम ने इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया।इसके बाद टीम ने पाल डेयरी से क्रीम का एक नमूना लिया। दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। टीम ने दोपहर के समय ही गढ़ चौपला स्थित सिंघल किराना स्टोर पर भी जांच की। यहां से सॉस के दो नमूने लिए गए। साथ ही मौके पर लगभग 100 किलोग्राम सॉस सीज की गई। सेहत के लिए हानिकारक होने की आशंका पर यह कार्रवाई की गई हैं।कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहरिश सादात आदि मौजूद रहे।