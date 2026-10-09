Hamirpur News: पेड़ पर फंदा लगाकर युवक ने दी जान

- खेत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शवमौदहा (हमीरपुर) कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव में एक युवक ने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।छिरका गांव निवासी वेद प्रकाश (36) पुत्र परमात्मादीन ने गुरुवार देर रात गांव के बाहर अपने खेत में एक पेड़ पर रस्सी से फंदा लगा लिया। जानकारी होने पर परिजन उसे नीचे उतारकर एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बड़े भाई देवप्रकाश ने बताया गया कि उसकी पत्नी ने भी तीन वर्ष पहले फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से वह परेशान रहता था। अब वेद प्रकाश की मौत से उसका छह वर्षीय मासूम बेटा अनाथ हो गया है। कोतवाली प्रभारी सन्तोष कुमार सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण स्पष्ट होगा। संवाद