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Hamirpur News: बस-ऑटो के बीच दबी युवती, गंभीर घायल

Sat, 17 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:24 PM IST
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Young woman crushed between bus and auto-rickshaw, sustains serious injuries
फोटो 17 एचएएमपी 36- घायल युवती को महिला सिपाही गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते हुए। संवाद
हमीरपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर हमीरपुर डिपो की बस को बैक कराते समय एक युवती बस और ऑटो के बीच दब गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
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शहर के गौरादेवी मोहल्ला निवासी रमेश ने बताया कि उनकी पुत्री अल्का (19) कानपुर में रहकर जीएनएम की पढ़ाई करती है। दशहरा पर शनिवार को कानपुर से हमीरपुर लौट रही थी। इसी दौरान बस को पीछे किया जा रहा था तभी वह बस और ऑटो के बीच फंस गई। इस टक्कर से युवती गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद महिला सिपाही प्रतिभा सिंह ने उसे गोद में उठाकर ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं।
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