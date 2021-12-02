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Hamirpur News: युवक ने फंदा लगाकर दी जान

Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
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Young man takes his own life by hanging himself.
पौथिया (हमीरपुर)। ललपुरा थानाक्षेत्र के स्वासा खुर्द गांव में युवक ने पंखे से रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को सुशील सिंह (41) घर पर अकेला था। इसी दाैरान उसने फंदा लगा लिया। सूचना मिलने पर ललपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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गांव निवासी राकेश ने बताया कि छोटा भाई सुशील और उसकी पत्नी किरण अकेले ही घर में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं है। रक्षाबंधन पर किरण अपने मायके ज्ञयोढ़ी गई हुई थी। राकेश के अनुसार, सुशील शराब का आदी था और आशंका जताई कि पत्नी के मायके जाने के गम में उसने यह कदम उठाया होगा। ललपुरा थाना प्रभारी सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने और शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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