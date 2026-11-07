Hamirpur News: ट्रक की टक्कर से घायल मजदूर की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीभरुआ सुमेरपुर। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर की गुरुवार देर शाम घर पर मौत हो गई। आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर नहीं ले जा सके। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शुक्रवार सुबह कस्बे के मोक्षधाम में उसका अंतिम संस्कार किया गया।कस्बे में पुराने स्टेट बैंक के समीप रहने रामौतार ने बताया कि उसका पुत्र संजय भुर्जी (40) मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। बुधवार देर शाम वह मजदूरी करके साइकिल से घर लौट रहा था। पशु बाजार के समीप हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह असंतुलित होकर बगल से गुजर रहे ई-रिक्शा से टकराया और सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके सीने में गंभीर चोटें आई थीं।उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए कानपुर ले जाने की सलाह दी। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसे कानपुर नहीं ले जा सके। गुरुवार देर शाम घर पर ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मृतक अपने पीछे पत्नी काजल और पुत्री सृष्टि को छोड़ गया है। शुक्रवार सुबह कस्बे के मोक्षधाम में उसका अंतिम संस्कार किया गया।