Hamirpur News: टोकन मिल गा है...अब खाद जरूर मिल जाई

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= किसान सेवा केंद्र में उमड़ी भारी भीड़, कुछ मायूस होकर लौटेसंवाद न्यूज एजेंसीभरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। भौनिया गांव से वृद्ध महिला भोर होते ही खाद लेने के लिए केंद्र पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल में पांच घंटे बाद दो बोरी खाद मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताया इसके लिए वह कई दिनों तक परेशान रहीं।कस्बे के पीसीएफ किसान सेवा केंद्र में डीएपी खाद के वितरण को लेकर शुक्रवार सुबह से किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लाइन और भीड़भाड़ के चलते कई किसानों को खाद नहीं मिल पाई और वे मायूस होकर लौट गए। किसान सेवा केंद्र के प्रभारी शिव सिंह ने बताया कि किसानों को कूपन देकर खाद का वितरण नियमानुसार कर रहे हैं। एक कूपन में दो बोरी डीएपी दी जा रही है। किसानों की अधिक भीड़ होने से समस्या भी खड़ी हो रही है।उजाला होने से पहले लाइन में लगींभौनिया गांव से आई वृद्ध महिला किसान रामकली ने बताया कि उसे दो बोरी खाद चाहिए। वह लाइन में लगने के लिए उजाला होने से पहले आ गई थी। बड़ी मुश्किल में टोकन मिल गा है। अब खाद जरूर मिल जाई।दिव्यांग के लिए अलग से हो लाइनभैसमरी के दिव्यांग किसान जागेश्वर ने बताया कि वह खाद के लिए बैसाखी के सहारे लाइन में खड़ा था, लेकिन धक्का-मुक्की न सह पाने से लाइन से बाहर हो गया। दिव्यांग की अलग से लाइन होनी चाहिए।तीन दिन से लगा रहे हैं चक्करकस्बे के किसान खिरवईदीन ने बताया कि वह तीन दिन से चक्कर लगा रहे है लेकिन लाइन इतनी लंबी होने के कारण बहुत से किसान वापस चले जाते हैं।