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सुमेरपुर थानाक्षेत्र के टेढ़ा गांव निवासी मुल्लू, सिपाही लाल, देशराज उर्फ देवराज और सुभाषचंद्र सिंह के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी आरोपियों को 05 फरवरी 2013 को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया था। लेकिन कोई भी आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ था, जिसपर उनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस (समन) की कार्रवाई की थी।समन तामील के संबंध में उपनिरीक्षक वकील अहमद ने 29 जुलाई 2024 को अदालत में आख्या प्रस्तुत की थी। इसमें आरोपी देशराज की पांच वर्ष पहले ही मृत्यु होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित थाने से दोबारा आरोपी के मौत की रिपोर्ट तलब की। इस बार भी तामीलकर्ता उपनिरीक्षक ने उक्त आरोपी को मृत बताया, लेकिन दोनों रिपोर्ट में आरोपी की मौत अलग-अलग तिथि में बताने पर कोर्ट को संदेह हो गया। अदालत ने मामले की दोबारा जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक अमोल सिंह को सौंपी।दूसरे विवेचक की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जिस आरोपी को पुलिस की रिपोर्ट में मृत बताया गया था, वही जीवित मिला। इसके बाद कोर्ट ने प्रस्तुत रिपोर्ट और जांच के तथ्यों का गहनता से विश्लेषण किया।उपनिरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेशकोर्ट ने पाया कि उपनिरीक्षक वकील अहमद ने आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के कारण न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हुई और वाद के निस्तारण में अनावश्यक देरी हुई। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित उपनिरीक्षक के विरुद्ध डीआईजी चित्रकूट मंडल बांदा को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही एक माह के भीतर कार्रवाई की जानकारी अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारीमंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सुभाषचंद्र सिंह, सिपाही लाल और मुल्लू पाल कोर्ट में उपस्थित हुए। वहीं आरोपी देशराज के गैर हाजिर होने पर उसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।