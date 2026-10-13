फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Some received food, while others went hungry... they didn't even get any gifts.

Hamirpur News: किसी को भोजन मिला, कोई भूखे पेट रहा... उपहार भी नहीं मिले

Tue, 13 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Some received food, while others went hungry... they didn't even get any gifts.
फोटो 13 एचएएमपी 25- राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय परिसर में उपहार के लिए कतार में खड़ी वधुएं।
हमीरपुर। जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेछा में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी भीड़ के चलते किसी को भोजन मिला तो किसी को भूखे ही रहना पड़ा। कार्यक्रम में शामिल होने आए वर-वधू पक्ष के लोग ठेलों में चाट बतासा और फलाहार कर पेट भरते नजर आए। कार्यक्रम में 355 जोड़ों ने एक-दूजे का हाथ थामा। इनमें सात मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। इस दौरान उपहार का सामान पाने के लिए वधुओं को घंटों लाइन पर लगकर पसीना बहाना पड़ा।
विज्ञापन

मंगलवार को जनपद के सातों विकास खंडों के 355 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 348 हिंदू एवं सात मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। जिला प्रशासन की ओर से एक साथ इतने जोड़ों का विवाह कराने में पसीने छूट गए। कार्यक्रम परिसर में करीब 3500-4000 लोगों के इकट्ठा होने से व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। दोपहर तीन बजे तक उपहार का सामान पाने के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं। वर-वधुएं घंटों लाइन पर लगकर पसीना बहाते रहे। किसी को भोजन मिला तो किसी को भूखे ही रहना पड़ा। कार्यक्रम का संचालन सर्वेश द्विवेदी और जलीस खान द्वारा किया गया।
विज्ञापन

सभी नवविवाहित जोड़ों को सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान परियोजना निदेशक नवीन गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह, बीडीओ मौदहा श्वेता तिवारी, बीडीओ सुमेरपुर एसके श्रीवास्तव, बीडीओ राठ मनोज गुप्ता, बीडीओ गोहांड विनोद पांडेय आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन



बाहर से फल लाकर भरा पेट
कार्यक्रम में सुबह नौ बजे आ गए थे, शाम को चार बजने को हैं। अभी तक न उन्हें उपहार का सामान मिला है और न भोजन मिला है। बाहर से फल लाकर खाए हैं। -कालीचरण, सांडी।
दो घंटे देरी आए पुरोहित
कानपुर-सागर हाईवे पर जाम के चलते पुरोहित सर्वेश द्विवेदी कार्यक्रम में दो घंटे देरी से आए। इसके चलते समय से मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सके। - दिनेश, रेउना।

348 जोड़ों के लिए उपहार का सामान आया था। बाद में सात से आठ जोड़े और बढ़ जाने से सामान घट गया। आठ से 10 जोड़ों को उपहार का सामान नहीं मिल सका है। उन्हें संबंधित बीडीओ को भेजकर सामान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन की कोई कमी नहीं रही। -हिमांशु अग्रवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

फोटो 13 एचएएमपी 25- राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय परिसर में उपहार के लिए कतार में खड़ी वधुएं।

फोटो 13 एचएएमपी 25- राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय परिसर में उपहार के लिए कतार में खड़ी वधुएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed