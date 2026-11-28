विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

सरकार हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय मतदाता बढ़ाओ अभियान चलाती है। इसके अलावा हर साल कम से कम एक बार मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का विशेष अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जागरूकता की कमी तो कहीं परदेस में मजदूरी करने के कारण तमाम लोग 34 साल की उम्र हो जाने के बाद भी मतदाता नहीं बन सके।गहरौली में कुल आठ बीएलओ हैं। प्रत्येक बीएलओ के क्षेत्र में 60 से 95 तक छूटे हुए मतदाताओं की सूची है। इस तरह गांव में करीब 700 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर संपर्क कर रही हैं और लोगों को नाम जुड़वाने के लिए जागरूक कर रही हैं। दूसरी ओर दो दिन के विशेष अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क को लेकर सामने आ रही है।शनिवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम गोविंद इंटर कॉलेज और प्राचीन प्राइमरी स्कूल में दोपहर 12 बजे पहुंची। यहां मौजूद बीएलओ ने बताया कि 11:30 बजे से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आवेदन ऑनलाइन करने पर सर्वर उसे रिजेक्ट कर देता है। इस कारण 11:30 बजे से 2 बजे तक करीब ढाई घंटे तक ऑनलाइन काम में परेशानी बनी रही। मतदाता बनने आए लोग फॉर्म लेकर घंटों इंतजार करते रहे। सर्वर ठीक होने के बाद दो बजे ही काम दोबारा शुरू हो सका।कस्बे के 20 बूथों में प्राप्त हुए 162 आवेदन, आज भी बूथों में बैठेंगे बीएलओभरुआ सुमेरपुर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन कस्बे के 20 बूथों में कुल 162 आवेदन प्राप्त हुए। कस्बे के सुपरवाइजर रविपाल सिंह एवं रामरूप साहू ने बताया कि कस्बे के 20 बूथों में कुल 162 आवेदन आए हैं। इनमें फॉर्म 6 के लिए 94 आवेदन मिले है। फॉर्म 7 के 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि फॉर्म संख्या 8 के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रविवार को भी बूथों में बीएलओ मौजूद रहकर आवेदन लेंगे।गोविंद इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र में एक जनवरी 2026 को 34 वर्ष पूरे कर चुके परशुराम ने फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। अब तक हुई देरी का कारण पूछने पर परशुराम ने बताया कि मजदूरी के लिए परिवार सहित दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है इसलिए नाम जुड़वाने में देरी हो गई।इसी तरह राम कुमारी ने बताया कि पति-पत्नी दोनों बाहर मजदूरी करते थे। पिछले साल उनके पति की मृत्यु हो गई जिसके बाद से वह गांव में आकर रहने लगीं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उन्होंने शनिवार को आवेदन किया।