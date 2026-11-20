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- जनसुनवाई में कन्या सुमंगला और बाल सेवा योजना के 11 आवेदन प्राप्तहमीरपुर। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में महिला जनसुनवाई एवं महिला चौपाल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं पीड़ित महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में कुल 15 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।इस दौरान महिलाओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों से आयोग की सदस्य को अवगत कराया। सदस्य ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरतने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाए गए। इन शिविरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के छह तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पांच आवेदन प्राप्त हुए। इस तरह दोनों योजनाओं के कुल 11 आवेदन जमा किए गए।कार्यक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अलका शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर पैगाम हैदर, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर यशपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।