विज्ञापन

पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केजीएन मौदहा की टीम ने 20 ओवर में 82 रन बनाए। जवाब में निजामी सुपर किंग्स ने 10वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 53 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले शिवम पाल मैन ऑफ द मैच रहे।दूसरे मैच में मौदहा सुपर जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाए। जवाब में निजामी नाइटराइडर्स की टीम आठ विकेट पर 126 रन ही बना सकी। इस तरह मौदहा सुपर ज्वाइंट ने चार रन से रोमांचक जीत दर्ज की। साहिल ने 53 रन के साथ एक विकेट भी हासिल किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले मैच का शुभारंभ दूरसंचार मंत्रालय के सदस्य इकराम खान और इंजीनियर वसी अहमद खां ने किया। अंपायर की भूमिका मुजीबुर्रहमान और राजू मेंबर ने निभाई। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष बीतू बादशाह, शमशाद नबी, ममनून बंगस आदि रहे।