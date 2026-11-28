विज्ञापन



जालौन जिले के बड़ा खरका गांव निवासी कपिल कुमार (21) पुत्र महेंद्र कुमार अपने साथी रूपेश कुमार (23) पुत्र विनोद कुमार के साथ बृहस्पतिवार शाम को क्षेत्र के तुरना गांव शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने आए थे। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे बाइक से दोनों घर लौट रहे थे। तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पिलर संख्या 143 के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें कपिल कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि रूपेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची यूपीडा की एम्बुलेंस दोनों को मेडिकल कालेज उरई ले गई है। जरिया थानाध्यक्ष मनोज पांडेय ने कहा कि नींद के कारण झपकी आने से दुर्घटना हुई है। घायल और मृतक को परिजन उरई ले गए हैं। दोनों हेलमेट नही लगाए थे।

विज्ञापन

राठ (हमीरपुर) बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह पिलर संख्या 143 के पास हादसा हो गया। शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर घर लौट रहे दो युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।