Hamirpur News: विधायक ने नगर पंचायत की लाइब्रेरी का किया लोकार्पण

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कस्बे के वार्ड संख्या 13 में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बगल में लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि लाइब्रेरी शुरू होने से छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। गरीब परिवारों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे, डॉ. भवानीदीन, जयकरन सिंह, शिवाकांत तिवारी, छोटू सिंह, अखिलेश साहू, रामकिशोर सैनी, राजू गुप्ता, रमेश सोनी, संजीव पांडेय और राघवेंद्र पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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भरुआ सुमेरपुर। नगर पंचायत ने 15वें वित्त आयोग की धनराशि से 12 लाख रुपये की लागत से लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। इसमें एक साथ 20 छात्र-छात्राओं के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था है। मंगलवार को सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने फीता काटकर लाइब्रेरी का लोकार्पण किया।