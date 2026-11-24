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दैनिक यात्री महेश कुमार, शिवनारायन धुरिया, धीरू यादव और राजकुमार ने बताया कि पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में अवैध वेंडर सक्रिय हैं। यह वेंडर ब्रांडेड कंपनियों के बजाय सस्ती और घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री खरीदकर यात्रियों को महंगे दामों पर बेचते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में गुटखा, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री भी खुलेआम की जा रही है। विज्ञापन

इस संबंध में घाटमपुर आरपीएफ चौकी प्रभारी एसबी सिंह ने बताया कि उनका क्षेत्र इंगोहटा तक है। इस मार्ग पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी माह एक अवैध वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कोई अन्य अवैध वेंडर मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दैनिक यात्री महेश कुमार, शिवनारायन धुरिया, धीरू यादव और राजकुमार ने बताया कि पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में अवैध वेंडर सक्रिय हैं। यह वेंडर ब्रांडेड कंपनियों के बजाय सस्ती और घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री खरीदकर यात्रियों को महंगे दामों पर बेचते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में गुटखा, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री भी खुलेआम की जा रही है।इस संबंध में घाटमपुर आरपीएफ चौकी प्रभारी एसबी सिंह ने बताया कि उनका क्षेत्र इंगोहटा तक है। इस मार्ग पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी माह एक अवैध वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कोई अन्य अवैध वेंडर मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। खैरार जंक्शन से भीमसेन जंक्शन के बीच ट्रेनों में अवैध वेंडरों का बोलबाला है। बिना लाइसेंस के ट्रेन में खाद्य सामग्री बेच रहे वेंडर यात्रियों को घटिया गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिबंधित गुटखा, बीड़ी और सिगरेट भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है।