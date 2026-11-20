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नायकपुरवा गांव निवासी चुन्नी (30) शुक्रवार दोपहर अपने घर के बाहर नाली की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक मकान की कच्ची दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। महिला को मलबे में दबा देख मोहल्ले के लोगों ने उसे बाहर निकालने में मदद की। हादसे में चुन्नी को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद परिजन उसे तत्काल बांदा ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है। (संवाद)

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मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के नायकपुरवा गांव में शुक्रवार दोपहर घर के बाहर नाली की सफाई कर रही महिला के ऊपर कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने आनन-फानन में उसे उपचार के लिए बांदा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।