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Hamirpur News: विकास कार्यों में हमीरपुर 46वें स्थान पर

Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
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Hamirpur ranks 46th in development works.
हमीरपुर। सीएम डैशबोर्ड की सितंबर माह की रैंकिंग में हमीरपुर विकास कार्यों में 46वें स्थान पर रहा। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम अशोक कुमार ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी।
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जनपद की समग्र रैंकिंग 24वीं है। डीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाकर जनपद को टॉप-10 में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आईजीआरएस सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अक्तूबर माह की कार्ययोजना बनाकर मार्च 2027 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति के आंकड़े समय से दर्ज करने के निर्देश दिए।
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