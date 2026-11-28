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रबी सीजन में हर साल डीएपी की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती है। इस बार भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। किसान समय पर बोआई करने के लिए समितियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। एक ओर जिम्मेदार अधिकारी जिले में पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समितियों पर किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खाद के अभाव में खेत तैयार होने के बावजूद बोआई नहीं हो पा रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। कुलपहाड़ समिति में सुबह से ही किसानों की भीड़ जुटी। समिति के बाहर चेक जमा करने वालों की सूची भी चस्पा रही लेकिन खाद का वितरण नहीं हो सका। इससे किसान मायूस होकर लौट गए। उधर सचिव पीयूष चौरसिया ने बताया कि शनिवार को खाद का वितरण किया जाना था लेकिन पास मशीन खराब होने से वितरण नहीं हो सका। आगामी दिनों वितरण कराया जाएगा।किसानों ने बताई समस्यामोहारी गांव के किसान दयाराम राजपूत ने बताया कि उन्होंने सितंबर माह में ही कुलपहाड़ सहकारी समिति में चेक और पासबुक जमा कर दी थी। एक अक्तूबर को जारी सूची में उनका नाम भी शामिल था। इसके बावजूद डेढ़ माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिली। समय पर खाद न मिलने से उनकी बोआई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि कई बार समिति के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल सकी।कमालपुरा के किसान मनोज राजपूत ने खाद वितरण में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया। कहा कि कमालपुरा के किसान करीब दो माह से डीएपी के लिए परेशान हैं। उनका आरोप है कि समिति में कुछ चहेते किसानों को बुलाकर खाद उपलब्ध करा दी जाती है जबकि जरूरतमंद किसान इंतजार करते रहते हैं। इसको लेकर उनकी समिति के सचिव से बहस भी हो चुकी है। उन्होंने खाद वितरण की व्यवस्था पारदर्शी बनाने और सभी किसानों को उनकी बारी के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की मांग की।