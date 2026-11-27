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पचखुरा खुर्द निवासी मिंटी सिंह ने बताया कि उनके पति संदीप सिंह (45) बुधवार को बाइक से बाजार करने कस्बे आए थे। देर शाम घर लौटते समय नेशनल हाईवे पर शिव मैरिज लॉन मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर में उपचार के दौरान गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक अपने पीछे पत्नी मिंटी सिंह और दो पुत्रों तनय सिंह व सार्थक सिंह को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह किया जाएगा।

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भरुआ सुमेरपुर। बुधवार की देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार किसान की इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को कानपुर में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन विलाप करने लगे।