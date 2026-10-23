फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Eight field trainers provided training to 188 personnel

Hamirpur News: आठ फील्ड ट्रेनर्स ने 188 कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण

Fri, 23 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Eight field trainers provided training to 188 personnel
- जनगणना कार्मिकों को मकान सूचीकरण और परिवारों की जानकारी दर्ज करना बताया
विज्ञापन



मौदहा (हमीरपुर)। कस्बे के आईटीआई कॉलेज में जनगणना कार्मिकों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुक्रवार को जारी रहा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन आठ फील्ड ट्रेनर्स ने 188 कार्मिकों को जनगणना से संबंधित प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी।

प्रशिक्षण में मकानों की सूची तैयार करने, परिवारों का विवरण दर्ज करने और निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं भरने के बारे में बताया गया। फील्ड ट्रेनर्स दीपक, दिलीप, अनुराग, ऋषभ, राघवेंद्र, अमित, राजकुमार (जेई) और राहुल जायसवाल (जेई) ने कार्मिकों को जनगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक मकान और परिवार का विवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करना जरूरी है। सूचनाएं एकत्र करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने और उपलब्ध जानकारी का सही मिलान करने पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण में मकानों की पहचान, परिवार के सदस्यों से संबंधित विवरण जुटाने, निर्धारित प्रपत्रों को भरने और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने जैसे विषयों को समझाया। कार्मिकों को यह भी बताया गया कि क्षेत्र में काम करते समय लोगों से समन्वय बनाकर रखें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि जनगणना का कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed