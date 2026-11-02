फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Death of a seventh-grade student under suspicious circumstances

Hamirpur News: सातवीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत

Mon, 02 Nov 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Death of a seventh-grade student under suspicious circumstances
मौदहा (हमीरपुर)। सिसोलर थानाक्षेत्र के भमई गांव में रविवार सुबह सातवीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बालिका के गले पर निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है।
विज्ञापन

भमई गांव निवासी बाबू यादव की बेटी आरती (13) की रविवार सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बालिका के गले पर निशान देखकर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को सूचना दी। सिसोलर थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव ने बताया कि बालिका के गले पर निशान मिलने के कारण पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। उन्होंने बताया कि परिजन आरती को मिर्गी के दौरे पड़ने की बात कह रहे हैं। वह फंदा लगाने की घटना से इन्कार कर रहे हैं। आरती दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ी थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed