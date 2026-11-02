Hamirpur News: सातवीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत

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भमई गांव निवासी बाबू यादव की बेटी आरती (13) की रविवार सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बालिका के गले पर निशान देखकर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को सूचना दी। सिसोलर थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव ने बताया कि बालिका के गले पर निशान मिलने के कारण पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। उन्होंने बताया कि परिजन आरती को मिर्गी के दौरे पड़ने की बात कह रहे हैं। वह फंदा लगाने की घटना से इन्कार कर रहे हैं। आरती दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ी थी।