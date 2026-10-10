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Hamirpur News: बारिश से फसल चौपट, बीमा के बाद भी मुआवजा नहीं

Sat, 10 Oct 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:37 PM IST
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Crops ruined by rain; no compensation despite insurance.
हमीरपुर। अतिवृष्टि से तिल, मूंग और उड़द की फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। शुक्रवार को सरीला क्षेत्र के भेंड़ी डांडा गांव के किसान कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा और नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की।
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किसानों ने बताया कि सितंबर में मूसलाधार बारिश से खेतों में खरीफ की फसलें नष्ट हो गई थीं। फसल का बीमा कराने के बावजूद बीमा कंपनी से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। फसल का आकलन भी ठीक से नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि खरीफ फसल चौपट होने से रबी की बोआई के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। खरीफ का मुआवजा समय पर मिल जाए तो ऋण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राकेश चंद्र, भीष्म सिंह, कालीचरन, सुरेंद्र अहिरवार, शुभव सिंह, अंबरीश, धर्मपाल सिंह, सौरभ, शिवपाल, तेज प्रताप सिंह आदि किसान शामिल रहे।
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