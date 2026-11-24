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कस्बा सहित निवादा, उमरी, भरखरी सहित आसपास के गांवों में करीब 8 हजार बीघा में धान की फसल बोई गई है। जिला कृषि अधिकारी हरीशंकर ने बताया कि जनपद में करीब 15 हजार हेक्टेयर में धान की फसल की गई है। जिसमें बासमती और कॉमन (मोटा धान) दोनों शामिल हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी घनश्याम वर्मा ने बताया कि जनपद में धान खरीद के चार केंद्र राठ, मुस्करा, सुमेरपुर और कुरारा बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बासमती धान की खरीद सरकार की पॉलिसी में ही नहीं है।फोटो 24 एचएएमपी 01- अनिल पालीवाल। स्वयंउमरी के किसान अनिल पालीवाल ने बताया कि करीब दो सौ बीघे में बासमती धान बोया था। क्रय केंद्र में खरीद न होने से धान बेचने का संकट था। बताया कि हरियाणा के व्यापारी ने उनका बासमती धान खरीदा है।फोटो 24 एचएएमपी 02- हरिश्चंद्र सिंह। स्वयंउमरी गांव के किसान हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि मुस्करा मंडी में खरीद सही सिस्टम से नहीं होती। बताया कि एक बीघा में लगभग 6 से सात हजार का खर्च आता है। उचित मूल्य न मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है।