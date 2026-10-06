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Mahoba News: 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट

Tue, 06 Oct 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:40 PM IST
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Alert issued for winds blowing at a speed of 50 km/h.
महोबा। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रभास कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। कहा कि आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित व पक्के भवन के अंदर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। पेड़, बिजली के पोल, होर्डिंग, टिनशेड व अन्य अस्थाई संरचनाओं के नीचे खड़े न हों। खुले मैदान, खेत, छत और ऊंचे स्थान पर जाने से बचें। खराब मौसम के दौरान पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधें, पेड़ के नीचे, टीन शेड के नीचे न बांधें व पशुओं को चरने के लिए न छोड़ें।
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