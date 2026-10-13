Hamirpur News: देर शाम हमीरपुर पहुंचे एडीजी, त्योहारों की सुरक्षा परखी

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एडीजी ने चौरा देवी मंदिर में पुलिस प्रबंध और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था देखी। सदर कोतवाली में मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत कर महिला हेल्प डेस्क को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस भर्ती के नए रिक्रूट्स से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। एडीजी ज्योति नारायण ने बताया कि नवरात्र से लेकर अगले महीने तक त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर गश्त करेंगे और थानों का भ्रमण कर पुलिसकर्मियों से संवाद करेंगे।

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हमीरपुर। प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण मंगलवार देर शाम हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने चौरा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद सदर कोतवाली का निरीक्षण कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।