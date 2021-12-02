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Hamirpur News: 1350 मीट्रिक टन डीएपी की खेप 15 तक पहुंचेगी

Tue, 13 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:40 AM IST
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A consignment of 1,350 metric tonnes of DAP will arrive by the 15th.
हमीरपुर। रबी सीजन में खाद की कमी नहीं होगी। जनपद में 14,700 मीट्रिक टन यूरिया और 7,855 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी हरीशंकर ने किसानों से जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदने और अनावश्यक भंडारण नहीं करने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि अब तक 1,800 मीट्रिक टन यूरिया और 2,176 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक का वितरण हो चुका है। प्रयागराज से 600 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक आवंटित किया गया है। इफको की 1,350 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक की खेप 15 अक्तूबर तक महोबा रैक पॉइंट पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि डीएपी की मांग अधिक होने से आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी बिक्री केंद्रों पर कृभको, उत्तम, आईपीएल और मोजेक कंपनियों की डीएपी भी उपलब्ध है। गेहूं की बोआई के लिए भी उर्वरक आवंटित किया गया है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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