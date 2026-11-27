Gonda News: हादसे में युवक की मौत, दो दोस्त गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 27 Nov 2026 11:58 PM IST
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उमरी बेगमगंज। उमरी डीहा के पास शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
उमरी बेगमगंज के जेठासी गांव निवासी जुगुल किशोर ने बताया कि उनके साले कलहंसन पुरवा बरौली निवासी राजीव (21) अपने दोस्त बदलेपुर निवासी संदीप और दुनिया पुरवा निवासी गौरव सिंह के साथ बाइक से उमरी बाजार जा रहे थे। उमरी डीहा के पास अज्ञात वाहन से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में राजीव की मौके पर ही मौत हो गई और संदीप व गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उपचार चल रहा है।
थानाध्यक्ष पवन मिश्र ने बताया कि राजीव ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। सीओ डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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उमरी बेगमगंज के जेठासी गांव निवासी जुगुल किशोर ने बताया कि उनके साले कलहंसन पुरवा बरौली निवासी राजीव (21) अपने दोस्त बदलेपुर निवासी संदीप और दुनिया पुरवा निवासी गौरव सिंह के साथ बाइक से उमरी बाजार जा रहे थे। उमरी डीहा के पास अज्ञात वाहन से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में राजीव की मौके पर ही मौत हो गई और संदीप व गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए।
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स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उपचार चल रहा है।
थानाध्यक्ष पवन मिश्र ने बताया कि राजीव ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। सीओ डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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