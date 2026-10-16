Gonda News: धारदार हथियार से हमले में युवक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:31 PM IST
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गोंडा। बरईनपुरवा गोड़वा घाट निवासी मनीराम चौरसिया ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 14 अक्तूबर की शाम उनका बेटा अमित मड़ैया तिराहे पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के भीमसेन यादव, हिमांशु यादव, शिवपूजन यादव और प्रिंस यादव समेत कुछ अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर बेटे पर पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया। अमित को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि चार नामजद व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच उपनिरीक्षक उदित कुमार वर्मा को सौंपी गई है। (संवाद)
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