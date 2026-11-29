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वजीरगंज के चंदापुर हवेलिया निवासी राजू अपने भाई विशाल के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी सामने से आ रही डीसीएम से बाइक में टक्कर लग गई थी। गंभीर रूप से घायल राजू को अयोध्या के श्रीराम अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

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नवाबगंज। नवाबगंज-अयोध्या मार्ग पर दुल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बृहस्पतिवार शाम डीसीएम की टक्कर से घायल राजू गुप्ता (32) की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई छोटू गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात डीसीएम चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।