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Gonda News: सड़क हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा

Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
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Young man injured in road accident dies
संदीप ओझा। फाइल फोटो 
दुर्जनपुर घाट। तरबगंज के गौहानी गांव निवासी संदीप ओझा (30) व अशोक बुधवार को सड़क हादसे में घायल हो गए थे। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार शाम संदीप की मौत हो गई। शुक्रवार को शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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संदीप बुधवार को बाइक से दुर्जनपुर बाजार जा रहे थे। उनके साथ गांव के अशोक मिश्र भी बाइक पर सवार थे। पंडित जगनारायण डिग्री कॉलेज, रानीपुर पहाड़ी के पास चलती बाइक से मोबाइल गिर गया। मोबाइल उठाने के लिए अशोक के उतरने का प्रयास करने पर बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। संदीप के सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें नवाबगंज के निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया था।
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मृतक के पिता राज बहादुर ओझा ने बताया कि संदीप ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। तरबगंज के प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने हादसे की जानकारी से इन्कार किया है।
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