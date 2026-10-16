Gonda News: सड़क हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा

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संदीप बुधवार को बाइक से दुर्जनपुर बाजार जा रहे थे। उनके साथ गांव के अशोक मिश्र भी बाइक पर सवार थे। पंडित जगनारायण डिग्री कॉलेज, रानीपुर पहाड़ी के पास चलती बाइक से मोबाइल गिर गया। मोबाइल उठाने के लिए अशोक के उतरने का प्रयास करने पर बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। संदीप के सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें नवाबगंज के निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया था।मृतक के पिता राज बहादुर ओझा ने बताया कि संदीप ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। तरबगंज के प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने हादसे की जानकारी से इन्कार किया है।