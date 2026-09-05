Gonda News: बाढ़ में सामान समेटते समय युवक को सांप ने काटा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 05 Sep 2026 11:33 PM IST
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तरबगंज। परास पट्टी मझवार गांव के माझा में शनिवार शाम बाढ़ से बचाव के लिए घर का सामान समेट रहे राजितराम चौहान (30) को सांप ने काट लिया। परिजन उन्हें स्टीमर से परास गांव ले गए। वहां से बाइक से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तहसीलदार आशुतोष पांडेय मिल गए। उन्होंने अपने वाहन से राजितराम को तरबगंज सीएचसी पहुंचाया। एसडीएम प्रदीप सिंह ने बताया कि सीआरओ रिंकी जायसवाल, तहसीलदार आशुतोष पांडेय और विभागीय टीम ऐली परसौली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद राजितराम को सीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। (संवाद)
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