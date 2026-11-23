विज्ञापन

मसकनवा। छपिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर में शनिवार को प्रबोधिनी एकादशी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने नारायण सरोवर में स्नान कर भगवान के दर्शन किए। महंत देव स्वामी, गुरु जगत प्रकाश स्वामी, कोठारी विष्णु स्वामी समेत अन्य संतों ने पूजन और आरती की। इस अवसर पर भगवान को बैंगन, पालक, आंवला, लौकी, फूलगोभी और चुकंदर सहित विभिन्न सब्जियों का भोग लगाया गया। कोठारी विष्णु स्वामी ने बताया कि प्रबोधिनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन से मूली और बैंगन का सेवन शुरू करने की परंपरा है। आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंजता रहा। (संवाद)