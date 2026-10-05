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Gonda News: झपकी आने से कुएं में गिरा चौकीदार, मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:10 PM IST
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Watchman falls into well after dozing off; dies
श्रीराम। फाइल फोटो 
करनैलगंज। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह के आवास परिसर स्थित कुएं में गिरकर चौकीदार की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव कुएं से निकलवाया। भंभुआ निवासी दिलीप कुमार ने बताया कि उनके पिता श्रीराम (59) क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में चौकीदार थे। सोमवार को वह पूर्व मंत्री के आवास पर घरेलू सामान पहुंचाने गए थे। इसी दौरान परिसर स्थित कुएं के किनारे बैठ गए। झपकी आने से संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में जा गिरे। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। (संवाद)
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