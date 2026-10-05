Gonda News: झपकी आने से कुएं में गिरा चौकीदार, मौत

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करनैलगंज। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह के आवास परिसर स्थित कुएं में गिरकर चौकीदार की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव कुएं से निकलवाया। भंभुआ निवासी दिलीप कुमार ने बताया कि उनके पिता श्रीराम (59) क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में चौकीदार थे। सोमवार को वह पूर्व मंत्री के आवास पर घरेलू सामान पहुंचाने गए थे। इसी दौरान परिसर स्थित कुएं के किनारे बैठ गए। झपकी आने से संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में जा गिरे। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। (संवाद)