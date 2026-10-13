Gonda News: लापरवाही पर दो लेखपाल निलंबित

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नवाबगंज गिर्द में तैनात लेखपाल ओमप्रकाश पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अतिक्रमण हटवाने में लापरवाही, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने और स्वामित्व योजना व अंश निर्धारण के कार्यों में शिथिलता बरतने का आरोप है। नायब तहसीलदार की संस्तुति पर उन्हें निलंबित किया गया है।वजीरगंज के नगवा में तैनात लेखपाल राकेश कुमार यादव पर सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ताराडीह गांव का कार्यभार देखने, बेदखली के अंतिम आदेश का पालन न कराने और स्वामित्व योजना व अंश निर्धारण के कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप है। तहसीलदार की संस्तुति पर उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। (संवाद)