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Gonda News: कॅरिअर काउंसिलिंग में दिए सफलता के टिप्स

Fri, 09 Oct 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:57 PM IST
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Tips for success shared during career counseling
गोंडा। सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवायोजन विभाग के उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की ओर से शुक्रवार को पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर में कॅरिअर काउंसिलिंग शिविर आयोजित किया गया। इसमें लखनऊ की काउंसिलर शिखा तिवारी ने विद्यार्थियों को कॅरिअर चयन और परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के तरीके बताए।
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उन्होंने कहा कि अपनी रुचि और क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम और विषयों की सही समझ जरूरी है। नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास से सफलता की राह आसान हो जाती है। सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव सिंह ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने भी विचार व्यक्त किए। विद्यालय के प्राचार्य एलपी शर्मा ने आभार व्यक्त किया। (संवाद)
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