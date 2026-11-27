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उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर को किया जा चुका है। इस पर 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा। विशेष अभियान के लिए 28 और 29 नवंबर की तिथियां निर्धारित की गई हैं।उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फाॅर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। मृतक, स्थानांतरित और दोहरे नाम हटवाने के लिए फाॅर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या पता बदलवाने के लिए फाॅर्म-8 भरना होगा।आवेदन संबंधित बूथ पर बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है।