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मंडलायुक्त ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, सेवा, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देती हैं। उनका संदेश ''नाम जपो, किरत करो और वंड छको'' आज भी प्रासंगिक है। यह हमें ईश्वर का स्मरण करने, ईमानदारी से मेहनत करने और अपनी कमाई जरूरतमंदों के साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर अपर आयुक्त मीनू राणा सहित गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग मौजूद रहे। वहीं, सोनार गली ददुआ बाजार में गुरुद्वारा बड़गांव साहिब में प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह भाटिया की अगुवाई में प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया।

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गाेंडा। गुरु नानक जयंती पर मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मालवीय स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण सिंह में आयोजित गुरु पर्व समारोह में सहभागिता की। उन्होंने माथा टेककर गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और अरदास में शामिल हुईं।