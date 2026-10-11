Gonda News: स्पेशल ट्रेन का गोंडा में होगा ठहराव

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसपंर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04634 फिरोजपुर कैंट-पूर्णिया साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बृहस्पतिवार को फिरोजपुर कैंट से शाम 05:30 बजे रवाना होगी। यह शुक्रवार दोपहर 12:40 बजे गोंडा पहुंचेगी। 12:45 बजे रवाना होकर गोरखपुर की ओर जाएगी।वापसी में 04633 पूर्णिया-फिरोजपुर कैंट स्पेशल शनिवार को पूर्णिया से सुबह छह बजे चलेगी। यह शनिवार शाम 07:30 बजे गोंडा पहुंचेगी और 07:35 बजे रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें पांच एसी तृतीय श्रेणी, छह शयनयान और पांच सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं। (संवाद)