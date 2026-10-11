फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The special train will halt at Gonda

Gonda News: स्पेशल ट्रेन का गोंडा में होगा ठहराव

Sun, 11 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
The special train will halt at Gonda
गोंडा। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने फिरोजपुर कैंट-पूर्णिया के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का संचालन फिरोजपुर कैंट से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और पूर्णिया से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को होगा। दोनों दिशाओं में आठ-आठ फेरे लगाए जाएंगे।
विज्ञापन

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसपंर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04634 फिरोजपुर कैंट-पूर्णिया साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बृहस्पतिवार को फिरोजपुर कैंट से शाम 05:30 बजे रवाना होगी। यह शुक्रवार दोपहर 12:40 बजे गोंडा पहुंचेगी। 12:45 बजे रवाना होकर गोरखपुर की ओर जाएगी।
विज्ञापन

वापसी में 04633 पूर्णिया-फिरोजपुर कैंट स्पेशल शनिवार को पूर्णिया से सुबह छह बजे चलेगी। यह शनिवार शाम 07:30 बजे गोंडा पहुंचेगी और 07:35 बजे रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें पांच एसी तृतीय श्रेणी, छह शयनयान और पांच सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed