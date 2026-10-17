Gonda News: चार जनवरी को जारी होगी विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची

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एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाले पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी दी।एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दो नवंबर तक मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।