फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The final electoral roll for the Legislative Assembly will be released on January 4

Gonda News: चार जनवरी को जारी होगी विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची

Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
The final electoral roll for the Legislative Assembly will be released on January 4
गोंडा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
विज्ञापन

एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाले पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी दी।
विज्ञापन


दो नवंबर तक होगा मतदान केंद्रों का निर्धारण
एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दो नवंबर तक मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed