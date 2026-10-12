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Gonda News: कलश सज्जा प्रतियोगिता में तेजस्विनी प्रथम, सिमरन द्वितीय

Mon, 12 Oct 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:37 PM IST
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Tejaswini takes first place and Simran second in the Kalash decoration competition
एलबीएस पीजी कॉलेज में कलश सज्जा प्रतियोगिता में शामिल छात्राएं। स्रोत: महाविद्यालय 
गोंडा। एलबीएस पीजी कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कलश सज्जा प्रतियोगिता में तेजस्विनी ने पहला, सिमरन ने दूसरा और ज्योति सिंह व ममता ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 149 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर रंगों, आकर्षक डिजाइनों और पारंपरिक प्रतीकों से सजे कलशों से भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। सांस्कृतिक समिति की ओर से डॉ. चमन कौर के नेतृत्व में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रो. अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि निर्णायक मंडल की प्रो. अमन चंद्रा, प्रो. शशिबाला, डॉ. माला सिंह व डॉ. नीतू सक्सेना ने प्रतिभागियों की कलाकृतियों की सराहना की। (संवाद)
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