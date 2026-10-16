Gonda News: घर में फंदे से लटका मिला किशोर का शव

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परिजनों को दोपहर करीब 12 बजे राहुल का शव लटका होने की जानकारी हुई। इसके बाद बड़े भाई विकास ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। राहुल तीन भाइयों में छोटा था। उसके पिता कल्पनाथ कनौजिया की चार साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में मां, बड़े भाई विकास व विशाल और दो बहनें हैं। राहुल की मौत से मां और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

तरबगंज। ढोढ़ेपुर कस्बे में शुक्रवार दोपहर घर के कमरे में राहुल (17) का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।