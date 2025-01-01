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गांव निवासी लल्लू सिंह ने बताया कि तरबगंज के अकबरपुर का रहने वाला उनका साला विशाल सोमवार को उनके घर आया था। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार दोपहर वह अपने साले रोहित, विशाल और दो अन्य लोगों के साथ टेढ़ी नदी में स्नान करने गए थे। नहाते समय विशाल का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने का प्रयास किया गया लेकिन वह डूब गया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग एकत्र हुए और नाव से तलाश शुरू की। सूचना पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के पूर्व प्रधान पवन कुमार तिवारी ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाया। गोताखोर रामभवन निषाद की टीम ने 20 मीटर दूरी पर उसे तलाश निकाला। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।गांव के दक्षिण में टेढ़ी नदी में अक्सर लोग स्नान करते हैं। हाल ही में नदी में मगरमच्छ दिखने के बाद से यहां स्नान पर रोक लगी हुई है। विशाल अपने जीजा, बड़े भाई रोहित और दो अन्य के साथ 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास स्नान करने गया था। इस मार्ग पर खोदाई के कारण नदी में गहराई बढ़ गई थी। यहीं पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जाकर डूब गया।मृतक विशाल चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसके बड़े भाई रोहित और मोहित पुणे में मजदूरी करते हैं। छोटा भाई दिलीप पढ़ाई करता है। विशाल भी हाईस्कूल का छात्र था। पिता अलबेल सिंह अस्वस्थ रहते हैं। विशाल की मौत से मां अंजू देवी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।