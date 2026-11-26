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बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में एससीपीएम ने पहला और एमएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में भी एससीपीएम की टीम विजेता रही। वॉलीबॉल के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में एससीपीएम ने खिताब जीता। बैडमिंटन पुरुष और महिला दोनों वर्गों में महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज झांसी की टीम प्रथम रही। पुरुष वर्ग में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी और महिला वर्ग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट अमेठी की टीम दूसरे स्थान पर रही। 100 मीटर महिला दौड़ में अवध इंस्टीट्यूट लखनऊ की स्नेहा द्विवेदी प्रथम, एससीपीएम की अंशिका शुक्ला द्वितीय और अयोध्या के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टोमेट्री की शिखा गौड़ तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में झांसी के बाबूलाल गौतम प्रथम रहे। 200 मीटर महिला दौड़ में एससीपीएम की सिबिस्ता परवीन ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के विकास विजेता रहे।400 मीटर महिला दौड़ में एससीपीएम की रजिया खातून प्रथम रहीं। पुरुष वर्ग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट अमेठी के विकास ने बाजी मारी। 800 मीटर महिला दौड़ में टीएलएम इंस्टीट्यूट नैनी की शिक्षा शुक्ला प्रथम और एससीपीएम की मुस्कान बंधु द्वितीय रहीं। पुरुष वर्ग में बोरा इंस्टीट्यूट लखनऊ के विकास यादव प्रथम रहे। आयोजन का समन्वय वरिष्ठ केंद्रीय प्रशासक धीरज कुमार द्विवेदी और परीक्षा एवं कार्यक्रम समन्वयक मेनका द्विवेदी ने किया।जोन-4 की प्रतियोगिताओं के समापन के साथ ही जोन-6 (नर्सिंग भाग-2) की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी प्रतियोगिताएं 27 और 28 नवंबर को एससीपीएम परिसर में होंगी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के संस्थान हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन प्रतियोगिता 30वीं वाहिनी पीएसी के इंडोर कोर्ट में आयोजित की जाएगी।