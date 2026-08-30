Gonda News: सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर दूर

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बाढ़ खंड के आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर दो बजे सरयू का जलस्तर 105.870 मीटर था। उस समय नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे थी और जलस्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई थी। शाम आठ बजे पानी बढ़कर 105.890 मीटर पहुंच गया। हालांकि रविवार सुबह आठ बजे जलस्तर चार सेंटीमीटर घटकर 105.850 मीटर हो गया। इसके बावजूद खतरे के निशान से अंतर कम होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।शनिवार दोपहर नदी में कुल 2,56,106 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। शाम को कुल डिस्चार्ज घटकर 2,33,187 क्यूसेक हो गया, जो रविवार सुबह भी इतना ही रहा। ब्योंदा माझा, दत्तनगर और साकीपुर के ग्रामीणों का कहना है कि वे महीनों से बाढ़ की समस्या झेल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार दर्जनों परिवार बाढ़ के कारण पलायन कर दूसरे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं।फतेह बहादुर, दयाशंकर, गम्मा, दिनेश, राम सुफल और राघवाराम समेत कई परिवार पलायन कर चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब अन्य बाढ़ पीड़ितों को राहत किट दी जा रही है तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल पर भी सही रिपोर्ट शासन को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है।चारे का संकट बरकरारग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का जलस्तर सामान्य होने के बावजूद उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। पशुओं के चारे का संकट बना हुआ है। इस बार भूसा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। कटान से प्रभावित परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी है। बाढ़ खंड के सहायक अभियंता पंकज कुमार आर्य ने बताया कि सरयू अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बांध और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल कटान नहीं हुई है। डिस्चार्ज में मामूली कमी आई है, लेकिन जलस्तर में फिर बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए निगरानी की जा रही है।