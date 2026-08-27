Gonda News: 700 महिलाओं को बांटी साड़ी और मिठाई

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कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, सीडीओ दयानंद प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, आशीष मिश्रा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीना राय ने महिलाओं का स्वागत किया। अधिकारियों ने महिलाओं को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से महिलाओं के लिए परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखने के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया।इस दौरान 700 से अधिक महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही आसपास की महिलाओं को भी इनके बारे में जानकारी देने की अपील की। कार्यक्रम में एआरएम रोडवेज आयुष भटनागर, परियोजना निदेशक डीआरडीए सुशील कुमार पांडेय, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, प्रभारी डीपीआरओ जीडी जैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।